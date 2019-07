Consorzio di bonifica sud, il commissario Amicone convocato in commissione Vigilanza

Sarà audito nella commissione vigilanza della Regione, in programma mercoledì 3 luglio, alle ore 10, il commissario del Consorzio di bonifica sud Franco Amicone, a cui viene contestata l'assunzione di decisioni fuori dalla sua competenza, su operazioni che andrebbero oltre l'ordinaria amministrazione affidatagli in attesa della nomina del nuovo direttore.

Il presidente della comissione, il consigliere Pietro Smargiassi (Movimento 5 stelle), ha comunicato che nel corso della seduta si discuterà del Registro Tumori con l’audizione del Direttore Asr (Agenzia Sanitaria Regionale) Alfonso Mascitelli, per conoscere quali siano le intenzioni dell’ente in merito.

Il documento è stato richiesto, nella stessa legislatura, dallo stesso Smargiassi, tramite una proposta di legge che ha posto le basi per l’istituzione del registro. Il Dottor Manzoli, anch’esso convocato dalla commissione, sarà assente per impegni presi in precedenza.