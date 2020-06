Colletti (5 stelle) contro la Regione: "Nomini subito il rappresentante dell'autorità sistema portuale per Ortona"

"La Regione da mesi senza rappresentante nell’autorità di sistema portuale: sul porto di Ortona, finora, solo proclami". È l'accusa del deputato del Movimento 5 stelle Andrea Colletti, che si scaglia contro la Regione e, in particolare, contro il presidente Marco Marsilio e l'assessore Mauro Febbo.

"Sino ad ora - dice - abbiamo ascoltato solo proclami dal presidente Marsilio e dall’assessore Febbo sul Porto di Ortona. La verità è che da mesi la Regione Abruzzo non è stata ancora capace di nominare il proprio delegato all’interno del comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. È inaudito - prosegue - che la Regione stia privando da così lungo tempo la portualità abruzzese di una figura fondamentale per rappresentare e difendere i propri interessi all’interno dell’autorità. A quale ruolo può mirare in questo modo il sistema portuale abruzzese ad Ancona all’interno dell’autorità? A quale programmazione strategica? A quali fondi? Solo briciole, come d’altronde è già avvenuto negli ultimi piani triennali d’investimento".

“Se la scelta della Regione è quella di rimanere all’interno dell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale – continua il deputato Andrea Colletti – nomini immediatamente il suo rappresentante all’interno dell’autorità e lo faccia in maniera trasparente sulla base della comprovata esperienza e professionalità nel settore lanciando un bando pubblico. L’Abruzzo non può permettersi vacanzieri o nominati per il gusto dell’incarico e del compenso. Ha bisogno di un rappresentante che possa difendere al meglio ad Ancona gli interessi del proprio sistema portuale. Sono già troppi i ritardi. Non possiamo più aspettare”.