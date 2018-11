Scende la qualità della vita in provincia di Chieti, Colletti (5 stelle): "Dati allarmanti per tutta la regione"

Lancia l'allarme per lAbruzzo il deputato del Movimento 5 stelle, Andrea Colletti, dopo la diffusione del rapporto del quotidiano Italia Oggi e dell'università La Sapienza di Roma, pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano, che certificano la regione come "scarsa" per la qualità della vita nel 2018.

Colletti si sofferma, particolarmente, proprio sulla situazione relativa alla provincia di Chieti