La casa dello studente di via Gran Sasso: la grande incompiuta arriva sul tavolo di Marsilio

È ritenuta una delle più grandi incompiute della città di Chieti: la casa dello studente in via Gran Sasso, finanziata parzialmente dalla legge n.179 del 17/02/1992 ERP 92/95 a cura dell’Ater (Azienda Territoriale Edilizia residenziale) e i cui lavori di costruzione partirono nel 2008, non è ancora frubile.

"Eppure - osserva il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Roberto Miscia - basterebbero poche centinaia di mila euro per renderla agibile ed un tavolo di concertazione tra Regione, Adsu, Università e Comune attraverso il quale ritrovarne una destinazione d’uso alla luce dei tanti edifici presenti in città che potrebbero così ritrovare anche una funzione strategica. La casa dello studente - ricorda - è costata oltre 3 mln di euro, con 49 posti letto, servizi in comune, ben 5 piani di struttura con un livello interrato".

Una struttura imponente, a pochi passi dal centro della città e dal terminal degli autobus, fino ad oggi destinata solamente ad allungare la lista dei 'contenitori vuoti' presenti in centro città e per la realizzazione della quale sono stati investiti soldi pubblici. Le camere sono pronte e, stando alle ultime informazioni, mancherebbero i certificati di agibilità, il piano antincendio e qualche altro intervento di cui nessun ente pare voglia farsi carico. Nel frattempo la struttura è in totale abbandono e degrado.

Il protavoce di FdI Chieti oggi dice di voler coinvolgere il nuovo presidente della Regione Abruzzo nella risoluzione di questa spinosa vicenda. “La casa dello studente di via Gran Sasso - promette Miscia - è una delle tante incompiute che nei prossimi giorni porteremo all’attenzione del presidente Marco Marsilio".