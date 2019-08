Taxi di Chieti in Aeroporto, anche il sindaco di Pescara si dice contrario all’assegnazione

Dopo il vice presidente del consiglio di Pescara che aveva definito "cavallo di Troia" i taxi teatini anche il primo cittadino del capoluogo adriatico ha accolto con sfavore la decisione il decreto regionale n. 55 del 9 agosto con il quale il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha assegnato 2 posti agli operatori della città di Chieti all’interno dello scalo aeroportuale (“di Pescara”).

Tale scelta, sottolinea il sindaco Masci, seppur assunta nell’alveo di un quadro normativo apparentemente lineare, consente ai tassisti teatini di utilizzare lo stallo aeroportuale e di acquisire, oltre ai viaggiatori che scendono nello scalo pescarese, anche clientela sul territorio comunale di Pescara, circostanza assolutamente vietata dalla legge. Tale assegnazione pertanto non risolve in alcun modo quel dissidio che da decenni vede contrapposto il Consorzio dei Tassisti di Pescara e gli operatori teatini .

Il Sindaco Carlo Masci, in accordo con tutti i capogruppo di maggioranza - Vincenzo D’Incecco (Lega), Zaira Zamparelli (FLI), Roberto Renzetti (F.I.), Berardino Fiorilli (Amare Pescara), Adamo Scurti (Pescara Futura), Massimiliano Pignoli (U.d.C.) - stigmatizza pertanto tale decisione scaturita dopo la conferenza dei servizi indetta dal Comune di Chieti, l’ENAC, SAGA e Regione Abruzzo. Una decisione ritenuta assolutamente inadeguata per addivenire a una corretta risoluzione del problema e disinnescare quella tensione che contrappone gli operatori all’interno dello spazio aeroportuale e che ha visto in passato anche episodi di aggressioni verbali e fisiche.