Caldari rientra nei finanziamenti nazionali sulla zona rossa: approvato l'emendamento

Anche Villa Caldari di Ortona, che inizialmente era stata esclusa, riceverà i finanziamenti nazionali come le zone rosse abruzzesi. È stato infatti approvato ieri in Commissione Bilancio della Camera l’emendamento che consentirà anche alle zone rosse con permanenza inferiore a 30 giorni di accedere al fondo di solidarietà.



"In questi giorni ho lavorato con il relatore di maggioranza Luigi Marattin per includere nei finanziamenti anche le zone rosse con una durata inferiore ai 30 giorni. Caldari con 26 giorni era stata esclusa – spiega il deputato di Italia Viva, Camillo D’Alessandro - Con l'emendamento approvato rientrano nel finanziamento tutte i territori nelle zone rosse con permanenza non inferiore ai 15 giorni".

“Voglio ringraziare per l’impegno positivo l’onorevole Stefania Pezzopane e il senatore Luciano D’Alfonso e degli altri parlamentari che hanno raccolto il nostro testimone, inserendo le zone rosse nel provvedimento che è stato approvato dalla Commissione – commenta il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli - La condizione per l’erogazione delle risorse è che la chiusura sia durata almeno 15 giorni, a disposizione ci sono 50 milione di euro attinti dal decreto rilancio, ma a cui possono essere aggiunte altre poste. In questo modo con un prossimo decreto del Ministero dell'interno, sarà possibile estendere anche alle zone rosse in Abruzzo la possibilità di beneficiare delle nuove risorse del fondo dedicato all'emergenza Coronavirus. Fatti, non le parole spese dalla maggioranza di centrodestra a favore di zone che durante l’emergenza non ha proprio valutato e a cui, finita la fase peggiore, non ha provveduto, visto che le risorse del Cura Abruzzo non sono ancora arrivate, perché il provvedimento è stato varato senza coperture e se non ci fossimo impuntati noi come centrosinistra, oggi non sarebbe previsto nulla per i Comuni che hanno avuto disagi e svantaggi peggiori in quei giorni di paura e dolore”.

Sulle aree più colpite dal Covid sono disponibili risorse per 1,7 milioni di euro.