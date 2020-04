Bucchianico, la deputata Torto dona 700 mascherine ai concittadini

Settecento mascherine per Bucchianico: è il regalo gli abitanti della sua città natale da parte della deputata del M5s Daniela Torto che le ha consegnate personalmente al sindaco Carlo Tracanna.

"Dobbiamo stare vicini e combattere, con le armi che abbiamo e senza sterili polemiche, questo virus che ha improvvisamente stravolto la vita di tutti noi” commenta.

Il sindaco Tracanna ha ringraziato l’onorevole Torto per il dono ricevuto: "Questo dimostra ancora una volta il suo interesse verso la nostra comunità soprattutto oggi, che a seguito di questa emergenza sanitaria, le mascherine sono di difficile reperibilità e possono essere di vitale importanza soprattutto per anziani o soggetti immunodepressi. Sto facendo il massimo per la mia città, assieme alle forze dell'ordine e al contributo della Protezione civile, ma rinnovo ancora una volta l’invito a restare in casa e a limitare il più possibile gli spostamenti, questo per ora è l’unico modo che abbiamo per sconfiggere il virus”.

“Purtroppo in questi giorni è cambiato drasticamente il nostro modo di vivere e credo che sarà così ancora per un pò, per questo mi associo all’invito del primo cittadino e ringrazio il Maresciallo dell'Arma dei carabinieri e la polizia municipale per il lavoro di controllo e sicurezza sul territorio. Se da una parte è vero che la curva dei contagi è in diminuzione, è altrettanto vero che non dobbiamo abbassare la guardia, soprattutto ora che stiamo cominciando a vedere i primi effetti positivi di queste misure restrittive. Sono sicura che presto torneremo a vivere la nostra bellissima città di Bucchianico”, conclude la deputata del M5s Daniela Torto.