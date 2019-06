Balneabilità delle acque, botta e risposta M5S-Regione sull'analisi dei dati

Scintille tra la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Barbara Stella e l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo. Il motivo dello scontro è la situazione balneabilità delle acque abruzzesi tra cui la zona di Fosso Cintioni a Ortona.

“C’è poco da essere contenti dei dati sulla balneazione in Abruzzo - dice la consigliera regionale del M5S, Barbara Stella - in alcuni tratti la stagione è inevitabilmente compromessa. La Regione e i comuni devono intervenire quanto prima senza abbassare l’attenzione. Tutti i cittadini meritano un mare pulito e la nostra azione in consiglio regionale verte proprio al raggiungimento di questo obiettivo”.

La consigliera poi elenca la situazione delle acque abruzzesi.

"Delle 114 aree di balneazione sulla costa che ci sono in Abruzzo, quelle che sono risultate almeno una volta fuori soglia sono più di 25 e, anche se fortunatamente le analisi stanno migliorando, le aree di balneazione con almeno due prelievi oltre il limite sono 9. come dimostrato dall’allegato b1 della delibera di Giunta regionale, riguardano anche il tratto antistante via Galilei di Pescara, Nord del Tordino Giulianova e la zona di Fosso Cintioni Ortona a cui si aggiunge quello della zona antistante via Leopardi a Pescara ormai non balneabile in quanto le acque sono di scarsa qualità da oltre 5 anni".

Pronta la replica dell'assessore al Tursimo, Mauro Febbo: “Più dei dati sulla balneabilità delle nostre acque, è allarmante e preoccupante il qualunquismo e l’incapacità amministrativa dimostrata dagli esponenti del Movimento 5 Stelle. La stessa Stella nel cercare di commentare i dati sulla balneabilità fa riferimento all’allegato di una delibera di giunta regionale di aprile che si basa sui dati Arta del 2018, ovvero datata e superata. C’è da preoccuparsi che certa inadeguatezza sia dimostrata da un consigliere regionale".