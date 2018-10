Autostrada A24-25, D'Alessandro (PD) attacca il Governo "Grave danno immagine"

La Regione Abruzzo non è Fontamara, dove è possibile praticare ogni prepotenza, si costituisca in giudizio per la richiesta di risarcimento danni in ogni sede". Questo uno dei passaggi della lettera in cui il deputato del PD, Camillo D’Alessandro, chiede al Presidente Lolli che la Regione si costituisca per pretendere risarcimento a causa “dei gravi danni subiti alla sua immagine e all' economia a causa dell’allarme sicurezza sull’autostrada”.

Nella lettera il parlamentare democratico lancia pesanti accuse riguardo la situazione dell'autostrada A24-25.