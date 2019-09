L’assessore Campitelli nominato vicepresidente Assemblea Regioni d’Europa

L’assessore con delega all’Energia della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli è stato eletto all’unanimità vicepresidente dell’AEr (Assemblea delle Regioni d’Europa) durante l’assemblea plenaria a Podcetrek, in Slovenia, nella commissione 1 che, fra le tre istituite, si occupa di energia, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici.

L’Aer è la più grande rete indipendente di Regioni europee, portavoce politico dei suoi membri anche nel’ambito del Parlamento e della Commissione europea nonché forum permanente per la cooperazione interregionale. Rappresenta più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni internazionali. Campitelli è l’unico italiano dell’esecutivo dell’AER, insieme con la vicepresidente della Sardegna, Alessandra Zedda.

“Mi sono già prefissato - afferma – cinque obiettivi iniziali: azioni immediate e in linea con le direttive europee per contrastare i cambiamenti climatici, la promozione della mobilità sostenibile e dei combustibili alternativi, lo sviluppo della partnership fra mondo accademico e imprese, il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali regionali e locali ed infine lo scambio costante di buone pratiche con le altre regioni d’Europa per sviluppare azioni efficaci ed immediatamente realizzabili”.

Nel corso della conferenza, Campitelli ha esposto alcune best-practice che la Regione Abruzzo sta già realizzando e, tra queste, il progetto pilota con l’università di Chieti-Pescara per la riduzione e il riuso delle plastiche in mare. Campitelli, subito dopo l’elezione, è stato delegato a partecipare ai lavori della conferenza mondiale per i cambiamenti climatici dell’Onu, che si terrà in Cile a dicembre 2019.