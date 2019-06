Approvata la nuova legge sui trabocchi: limitate le presenze, c'è l'obbligo di ospitare le visite guidate

Approvata la legge regionale sui trabocchi. Con il voto contrario del Movimento 5 stelle e l'astensione dei consiglieri di centrosinistra, il consiglio regionale, nella seduta di ieri, ha detto sì al progetto che prevede modifiche e integrazioni alla legge del 2009.

In particolare, il documento approvato prevede che i trabocchi abbiamo 160 metri quadrati calpestabili e 50 per i servizi tecnici; inoltre, sulla struttura non potranno esserci più di 60 persone contemporaneamente, compreso il personale. Le macchine da pesca potranno occupare al massimo 2 mila metri quadrati in totale, comprensivi "di specchio d'acqua e strutture componenti il trabocco", escluse le passerelle di accesso, che non potrà essere più lunga di 2 metri.

Ora i Comuni della costa dovranno recepire la norma regionale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio delle attività di ristorazione.

La Regione, dal canto suo, si impegna a sostenere le visite guidate sui trabocchi insieme ai titolari delle strutture, per promuovere la tradizione locale e l'immagine della Costa dei trabocchi. I traboccanti avranno l'obbligo di mettere a disposizione le strutture per attività di formazione o gite scolastiche, per non meno di 12 ore mensili.

Soddisfatto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Mauro Febbo, che vede nel provvedimento

l'avvio di un nuovo percorso per arrivare a valorizzazione e disciplinare le storiche e caratteristiche macchine da pesca, attraverso una legge più organica, tenendo conto sia delle esigenze dei gestori sia del ruolo che il Trabocco ricopre sotto l’aspetto attrattivo e turistico.

Il Movimento 5 stelle, tramite il consigliere Pietro Smargiassi, parla invece di

un’occasione mancata per l’Abruzzo, che vede nei trabocchi strutture uniche al mondo, simbolo della nostra storia e della nostra cultura. Da oltre 10 anni la Regione non licenzia norme su questa materia e ora, invece di apportare la necessaria e utile chiarezza normativa, approva un testo che crea ancora più confusione e che recherà più problemi di quanti ne risolve.

I 5 stelle rivendicano il merito di aver fatto ascoltare associazioni e sindaci, che hanno evidenziato