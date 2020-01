A Chieti arriva AbruzzoTalk, il tour del Movimento 5 stelle per incontrare i cittadini

Fa tappa a Chieti AbruzzoTalk, il tour del Movimento 5 stelle per incontrare i cittadini. L'appuntamento è per domenica 5 gennaio, dalle ore 11.30 in piazza G.B. Vico. Nei tre gazebo inizieranno le attività dell'evento organizzato dal gruppo regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, con la collaborazione dei consiglieri comunali.

Il format prevede diverse attività tematiche all'interno dei singoli gazebo. Si affronterà il tema delle fake news, concentrandosi su nuove tecniche come quella del deepfake. Sarà in funzione una stampante 3D, che produrrà nuovi oggetti utilizzando plastiche che, altrimenti, sarebbero gettate.

L'obiettivo è riprodurre, in piccolo, ciò che avviene ogni giorno nelle industrie per recuperare materiale e ridurre al minimo le quantità di rifiuti prodotte. Sarà possibile confrontarsi con i portavoce del Movimento 5 Stelle di ogni ordine e grado, attraverso un dibattito “uno a uno”, senza barriere né comizi, durante il quale si potrà dialogare sui risultati ottenuti dal Movimento nel corso dell’approvazione del bilancio regionale, scambiarsi idee e portare avanti il lavoro nelle istituzioni a difesa dei territori e delle priorità dei cittadini che li abitano.