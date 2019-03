Il 12 marzo si insedia il primo consiglio regionale di Marsilio

È in programma il prossimo 12 marzo la cerimonia di insediamento del primo Consiglio Regionale dell’XI legislatura dell’Abruzzo con Marco Marsilio, candidato del centrodestra primo presidente. Secondo statuto, il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta a L’Aquila tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell’ultimo degli eletti, su convocazione del consigliere anziano, il quale vi provvede almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

Questi i consiglieri eletti: Angelo Simone Angelosante, Sabrina Bocchino, Nicola Campitelli, Vincenzo D'Incecco, Antonio Di Gianvittorio, Emiliano Di Matteo, Emanuele Imprudente, Manuele Marcovecchio, Nicoletta Verì, Pietro Quaresimale per la Lega; Umberto D'Annuntiis, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri per Forza Italia; Guido Liris e Guerino Testa per Fratelli d'Italia; Roberto Santangelo per Azione Politica; Marianna Scoccia per Udc-Dc-Idea; Marco Cipolletti, Giorgio Fedele, Sara Marcozzi, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi, Barbara Stella, Francesco Taglieri Sclocchi per il Movimento 5 stelle;Americo Di Benedetto per la lista Legnini Presidente; Antonio Blasioli, Silvio Paolucci e Dino Pepe per il Partito democratico; Sandro Mariani per la lista Abruzzo in Comune; Giovanni Legnini candidato presidente del centosinistra.