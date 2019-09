economiascuola: lo Spreco illogico, a Chieti 220 studenti alla conferenza-spettacolo sullo sviluppo sostenibile

Si è svolto a Chieti nella sala convegni Ubi Banca la conferenza spettacolo “#economiascuola - Lo Spreco illogico”, promossao dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) e l’Area UBI Comunità di UBI Banca.

La conferenza a cura di Taxi1729 sulla sostenibilità, in anteprima per il centro Italia, si è aperta con una tavola rotonda insieme alle principali Istituzioni sul tema dell’Educazione Finanziaria e dello Sviluppo Sostenibile. Oltre agli organizzatori sono intervenuti: Augusta Consorti, Pro - Rettore Università degli Studi di Chieti – Pescara che ha patrocinato l’evento; Piero Fioretti, Assessore Istruzione Formazione e Lavoro Regione Abruzzo; Carla Di Biase, Assessore all’Istruzione del Comune di Chieti; Antonio Di Sante dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo; Roberto Gabrielli, Responsabile Macro Area Territoriale Marche-Abruzzo di UBI Banca.

L’evento, rivolto gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado dell’Abruzzo, ha visto la partecipazione di 4 istituti scolastici: I.I.S. "U. Pomilio" e I.I.S. "L. Di Savoia" di Chieti, ITCG "Aterno-Manthonè" e l’IC n.7 scuola Antonelli di Pescara. L’obiettivo è stato quello di proporre ai 220 ragazzi presenti, un percorso alla scoperta dei nostri più antichi automatismi di giudizio e di decisione per comprendere cosa, a livello inconscio, ci rende difficile fare scelte sostenibili e cosa invece potrebbe aiutarci.

“Lo scopo di questa iniziativa, che offre ai giovani studenti della Regione Abruzzo un’opportunità importante di sviluppo delle proprie competenze di cittadinanza economica, è quello di dare strumenti concreti per avvicinarsi all’uso consapevole del denaro, cercando di prevenire comportamenti che possono influire negativamente sul futuro dei nostri ragazzi” ha detto Giovanna Boggio Robutti, direttore generale FEduF.

“Riteniamo fondamentale che una banca attenta al sociale come UBI si impegni in iniziative come questa, rese possibili dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e private del territorio, offrendo ai giovani, che rappresentano il nostro futuro, l’opportunità di approfondire la conoscenza di dinamiche e strumenti utili per affrontare scelte con maggior consapevolezza - ha commentato Riccardo Tramezzani, responsabile area Ubi Comunità di UBI Banca - Saper gestire le proprie risorse consapevolmente, significa infatti diventare protagonisti delle proprie scelte di consumo contribuendo così allo sviluppo di un’economia sostenibile”.