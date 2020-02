L'Abruzzo vince il "Green road award", l'oscar italiano del cicloturismo

È stato assegnato alla Regione Abruzzo il primo premio al 'Green Road Award', l''Oscar italiano del cicloturismo', la cui cerimonia, condotta da Ludovica Casellati e Tessa Gelisio, si è tenuta a Verona, in occasione del CosmoBike Show, il più celebre festival della bicicletta.

A ritirare il riconoscimento l'assessore al Turismo, Mauro Febbo, che ha voluto sottolineare "il grande lavoro di squadra che ha animato l'impegno del Dipartimento Turismo che, alla fine, si è rivelato una delle carte vincenti. Un lavoro pregevole che ha consentito di mettere in evidenza gli aspetti più suggestivi ed accattivanti del progetto 'Bike to coast' , sviluppato nel corso degli anni ed ora avviato verso la sua definizione lungo i circa 131 km di ciclovia che legano Martinsicuro a San Salvo. Un percorso prevalentemente costiero che, oltretutto, nel tratto conosciuto come Costa dei trabocchi, - ha aggiunto Febbo - presenta scorci di straordinaria bellezza naturalistica che meritano di essere vissuti in sella ad una bici".