Raccolta differenziata: Lanciano ha il risultato migliore tra i Comuni con più di 15 mila abitanti

Il Comune di Lanciano è stato premiato da Legambiente Abruzzo come Comune Riciclone 2019 per la quota di raccolta differenziata pari al 77,8% nell'anno 2018: per il secondo anno consecutivo, ha ottenuto il miglior risultato in Abruzzo tra le città con più di 15 mila abitanti. Nella speciale classifica dei Comuni ricicloni con dimensioni analoghe a Lanciano, seguono Sulmona (L'Aquila) al 75,7%, Ortona al 75%, Giulianova (Teramo) al 73.1%, Francavilla al 70.7%, Avezzano (L'Aquila) al 70.7%, Roseto (Teramo) al 69.8% e Spoltore (Pescara) al 67.7%.

Per l'assessore all'Ambiente, Davide Caporale, è "un risultato di straordinaria importanza che premia gli sforzi dei cittadini, veri protagonisti della raccolta differenziata che abbiamo introdotto con una scelta politica nel dicembre 2015 e che ha trasformato Ecolan in un caso positivo nazionale di gestione virtuosa dei rifiuti".

Dai dati forniti dall'assessore Caporale, la provincia di Chieti è quella che ha ottenuto il miglior risultato in Abruzzo per la differenziata: il 69,8%, a fronte del 63,2% di quella di Teramo, del 57.6% della provincia dell'Aquila e del 47,2% di quella di Pescara.