La Pro Loco pianta un albero per ogni nato negli ultimi 12 mesi

Dopo il successo ottenuto fuori regione con l'iniziativa del "pesce mangia plastica", continua l'impegno della Pro Loco di Casalbordino nelle attività di cura e sensibilizzazione del proprio territorio.

In occasione della Festa dell'albero, giovedì 21 novembre, dalle ore 10 in piazza Giovanni Paolo I (antistante la Basilica Madonna dei Miracoli), vi sarà l’evento “Un albero....una vita - Le radici del nostro futuro, piantiamo un albero per ogni nascita”.

Saranno messe a dimora 38 piante di oleandro, corrispondenti ad ogni bambino e bambina nati dal 5 novembre 2018 al 5 novembre 2019 in famiglie residenti a Casalbordino. Ogni pianta sarà personalizzata con il nome del nuovo nato. Parteciperanno le autorità locali, le scolaresche, le associazioni e tutte le famiglie dei nuovi nati.

La cittadinanza è invitata a partecipare.