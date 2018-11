Chieti diventa green: incontro in Comune con Enel per sviluppare progetti di politiche ambientali sostenibili

Saranno inaugurate mercoledì 14 novembre le stazioni di ricarica elettrica per vetture, installate in vari punti della città di Chieti grazie a un accordo del Comune con Enel X.

In attesa di quella data, stamani, il sindaco Umberto Di Primio e l’assessore all’Urbanistica, trasporti e mobilità, Mario Colantonio, hanno ricevuto in municipio Pasquale Angelini, referente Affari Istituzionali Marche, Abruzzo e Molise di Enel Italia srl. Obiettivo dell’incontro, lo sviluppo di nuovi progetti di politiche ambientali sostenibili.

Il sindaco ha illustrato al dirigente della multinazionale dell’energia elettrica e del gas le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale per rendere la città di Chieti sempre più ecologica e smart: dall’acquisto di autobus ecologici, alla realizzazione di piste ciclopedonali in programma, dalle stazioni di bike sharing e di ricariche per auto elettriche, all’installazione di centraline per il rilevamento della qualità dell’aria.

Particolare attenzione, poi, è stata data al progetto “green car” che verrà illustrato nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.

Per quanto riguarda le 15 stazioni di ricarica elettrica dei veicoli, in funzione dalla prossima settimana, ecco dove sono state posizionate: