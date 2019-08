Ferragosto in bici, partono le bike station lungo la costa dei trabocchi

Ferragosto all'insegna della mobilità sostenibile lungo tutta la costa dei Trabocchi con la partenza delle bike station nelle stazioni dei treni da Francavilla al mare a Vasto-San Salvo.

Il progetto di green mobility voluto e pensato dentro il contratto di costa vede protagonisti la Camera di commercio Chieti-Pescara insieme al Gal Costa dei Trabocchi, il Polo Inoltra e Legambiente, in collaborazione con la Regione Abruzzo.

RFI (Rete ferroviaria Italiana), insieme a Legambiente, ha dato vita e ruolo alle bike station in Abruzzo come elemento di centro servizi per il territorio, punto informativo turistico e hub di accesso alla mobilità sostenibile.

“Stiamo promuovendo la mobilità alternativa lungo la Costa dei Trabocchi perché crediamo fortemente nella sostenibilità come il mezzo più efficiente per preservare la bellezza del territorio e contribuire, così, alla esaltazione di quella che sarà una delle vie ciclabili più affascinanti d’Europa – commenta Lido Legnini videpresidente Camera di Commercio Chieti Pescara - Questo progetto rappresenta un esempio moderno di condivisione e dialogo in cui vengono contemplati gli interessi e le ragioni tanto dell’economia quanto dell’ambiente. In questo modo diamo il massimo sostegno alle istituzioni coinvolte ed educhiamo la cittadinanza ed il turista ad una fruizione completa della Costa”.

Il servizio si si estende a tutti i treni regionali: chi viaggerà in treno avrà diritto al servizio sperimentale di noleggio bici con sconti particolari. Inoltre, il servizio sperimentale di noleggio bici nelle stazioni prevede le stesse agevolazioni anche per chi utilizzerà il trasporto pubblico locale su gomma ed i parcheggi di scambio delle stazioni ferroviarie.