Il Comune acquista il primo autobus elettrico con ricarica a pantografo

Il Comune di Chieti, nell’ambito degli interventi di Sviluppo Urbano Sostenibile che sta realizzando grazie 6.200.000 euro di finanziamenti POR FESR Abruzzo 2014-2020, ieri ha sottoscritto il primo contratto applicativo per l’acquisto del primo autobus elettrico con ricarica a pantografo.

L’autobus elettrico a zero emissioni di carbonio, con ricarica a pantografo per attingere la corrente dalla linea filoviaria di cui si doterà il Comune di Chieti ha un valore economico di oltre 500.000 euro, è lungo 8ml e ha una autonomia di 200km con tempi di ricarica di circa 15 minuti. La consegna alla città da parte dell’azienda di Passignano sul Trasimeno è prevista entro il 30 novembre 2019. A firmare il contratto ieri c’erano il segretario generale Celestina Labbadia, l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Di Felice, l’assessore al Traffico e alla Mobilità Mario Colantonio, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Paolo Intorbida, il dirigente generale della Regione Vincenzo Rivera e la ditta Rampini, azienda leader in Italia nella produzione di autobus urbani elettrici e a idrogeno.

Nei prossimi giorni, inoltre, l’ufficio tecnico del Comune e gli assessori saranno impegnati con altre sottoscrizioni attuative riguardanti l’acquisto di sette nuovi autobus diesel euroVI con basse emissioni e abbattimento dei livelli di particolato nell’aria la cui consegna è prevista già entro dicembre 2018. E tra qualche mese, sempre secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, verrà consegnato in città anche un altro autobus elettrico a zero emissioni di carbonio grazie ai finanziamenti del Masterpla.

“L’amministrazione comunale, grazie ai finanziamenti regionali – spiega il sindaco – nell’ottica di rendere Chieti sempre più smart sta realizzando interventi importanti. L’acquisto di nuovi autobus a basse emissioni di carbonio, la realizzazione di stazioni di bike sharing e di ricarica per auto elettriche, la realizzazione di piste ciclopedonali, l’installazione di nuove quattro centraline per il rilevamento della qualità dell’aria, la riqualificazione della ex Pescheria, la riqualificazione del piazzale Sant’Anna, la realizzazione di nuovi collegamenti pedonali in centro storico, la creazione della rete del patrimonio culturale, il progetto ‘running city’, l’installazione di nuove reti wifi gratuite su tutto il territorio comunale, l’acquisto di tabelloni elettronici interattivi, l’installazione di paline telematiche in prossimità delle fermate degli autobus sono solo alcuni tasselli del più ampio progetto di riqualificazione che interesserà la città di Chieti. Le direttive sullo sviluppo sostenibile sono tre: mobilità, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e adozione di tecnologie per l’informazione. Con il primo contratto sottoscritto nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale ha avviato un corposo rinnovo del parco mezzi del servizio pubblico che ha l’obiettivo di rendere Chieti sempre più vivile ed ecologica grazie all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico provocato dalle polveri sottili e di quello acustico con il potenziamento dei mezzi elettrici”.

“La società La Panoramica, concessionaria del trasporto pubblico – hanno aggiunto gli assessori Colantonio e Di Felice –cofinanzierà poi, ulteriori cinque autobus a motorizzazione diesel euroVI (di cui 1 da 12,10 ml e 4 da 10,60 ml) con basse emissioni e abbattimento dei livelli di particolato nell’aria. Saranno, quindi, in tutto 14 i nuovi mezzi del Tpl a servizio della cittadinanza sui quali sarà installato anche il Driving Style Tutor per favorire una guida ecologica riducendo il consumo di carburante e le emissioni inquinanti”.