Cicloturismo, nasce Abruzzo bike friendly: la rete regionale di strutture ricettive

Vacanza in bicicletta tra mare e montagna, borghi, boschi e paesaggi incontaminati della regione: nasce “Abruzzo Bike Friendly”, la rete regionale di strutture ricettive e di servizi complementari promossa e gestita dalla Regione Abruzzo per favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta cicloturistica.

Da oggi gli operatori turistici interessati ad avere il marchio e il riconoscimento possono inoltrare richiesta secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito della Regione Abruzzo.

"Oggi è indispensabile innalzare il livello qualitativo dell’esperienza offerta alle diverse tipologie di turista-fruitore, dallo sportivo appassionato di bicicletta all’escursionista che predilige una mobilità dolce per visitare e scoprire il territorio, costruendo e valorizzando un prodotto turistico competitivo e facilmente riconoscibile nel settore del cicloturismo e del ciclismo su strada e fuoristrada. Gli obiettivi specifici – spiega l’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo - sono quelli di creare un valore aggiunto all’offerta ricettiva turistica regionale, di far nascere un prodotto che si distingua per la propria specificità tenendo ben presenti le esigenze di mercato, di supportare le strutture ricettive e i fornitori di servizi complementari per incrementare il livello di occupazione durante tutto l'anno, di rendere le strutture ricettive e i servizi aderenti più visibili al turista rispetto alla offerta dei non iscritti alla rete regionale “Abruzzo Bike Friendly”, incrementare la vendita delle camere, dei servizi e dei pacchetti. Questa vocazione è dimostrata dagli investimenti messi in campo nel sistema delle piste ciclabili d’Abruzzo, a partire dalla Bike to Coast, la pista ciclabile che percorre i 130 km dell’intero tratto costiero abruzzese, e la valorizzazione degli itinerari per mountain bike, dei circuiti downhill nelle colline e nelle montagne abruzzesi e dei numerosi percorsi cicloturistici".