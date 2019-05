Al Centro d'Abruzzo si impara lo smaltimento degli apparecchi tecnologici con il mago Alex

Da giovedì 30 maggio a sabato 1° giugno, al centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino, arriva "La magia del riciclo", lo show itinerante didattico/informativo ideato da Remedia, Consorzio nazionale per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti tecnologici in collaborazione con Aires e Unieuro. L'iniziativa, che coinvolge grandi e piccoli, educa al corretto riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Le AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono diventate, una componente irrinunciabile della vita quotidiana dei bambini e delle famiglie e il loro uso è esponenzialmente diffuso: anche il corretto riciclo a fine vita ha assunto fondamentale importanza. Nato per coinvolgere le giovani generazioni e tutta la società su un tema importantissimo ma oggi ancora sottovalutato, il progetto, che ha vinto il “Bando SNSVS1 - Capitan Sostenibile e piccoli RAEE numero NP 16” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avrà una durata di 60 giorni e toccherà 20 città in tutta Italia, ospitato dai punti vendita del partner Unieuro che ha voluto partecipare attivamente all’iniziativa con grande sensibilità e entusiasmo.

C’è ancora molto da fare e tanto da sapere: a partire da quali oggetti tecnologici siano da considerare RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) fino ad arrivare a temi quali la salvaguardia del pianeta. Il tutto grazie anche a un piccolo gesto consapevole, la raccolta e di seguito corretto riciclo dei rifiuti tecnologici con risultati incredibili e misurabili per l’ambiente e la nostra salute, senza trascurare il recupero di risorse ossia materiali preziosi riutilizzabili.

Ed ecco che Remedia alza il sipario su uno spettacolo di vera e propria magia: in che modo raccontare come gli oggetti tecnologici a fine vita, pur “scomparendo, anche solo per un attimo, non vengano in realtà abbandonati? Come spiegare che proprio per custodire il nostro ambiente, possono essere riciclati in modo corretto e trasformati in qualcosa di utile? Risparmiando anche energia nonché risorse naturali e economiche? Sarà il Mago Alex, con i suoi effetti speciali, a spiegare tutto.

Se i più piccoli si porteranno a casa il ricordo di Capitan Sostenibile, paladino con Mago Alex della difesa del pianeta, lo spettacolo di magia servirà anche a informare il pubblico circa la normativa “Uno contro Zero”, la quale permette agli utenti di consegnare i propri piccoli RAEE lato lungo max 25cm (ad esempio i vecchi smartphone…) nei negozi che hanno una superficie di vendita di AEE di almeno 400 metri quadrati.

I punti vendita Unieuro sono attrezzati, per idonea raccolta con un apposito contenitore.