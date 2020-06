A San Giovanni Teatino arriva il compattatore innovativo per la raccolta differenziata dei rifiuti

A San Giovanni Teatino è stato inaugurato ieri un compattatore a cabina bassa che garantisce maggiore sicurezza all'operatore e agevola la raccolta dei rifiuti.

Sarà in dotazione alla San Giovanni Servizi, la società partecipata che gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio.

Si tratta di un compattatore con cabina bassa, uno dei pochi impiegati in Abruzzo per la raccolta dei rifiuti, che ha la caratteristica di aumentare la sicurezza dell’operatore, in quanto offre maggior visibilità rispetto alla presenza di pedoni e bambini. La cabina bassa, inoltre, agevola la possibilità di raccolta, perché il guidatore può più facilmente scendere e coadiuvare la raccolta manuale. Grazie a questo mezzo, l’operatore a terra può entrare in cabina in maniera protetta in caso di condizioni meteorologiche avverse, mentre un raccoglitore posteriore consente di agevolare il conferimento manuale dei rifiuti da parte dell’operatore.

“Questa integrazione del parco mezzi della San Giovanni Servizi – ha dichiarato il sindaco Luciano Marinucci – conferma la grandissima attenzione alla sicurezza e all’ambiente da parte della mia amministrazione: il Comune di San Giovanni Teatino lo scorso anno è stato premiato come Comune Riciclone e il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada virtuosa. Oltre a servizio di raccolta, la San Giovanni Servizi sta facendo una sanificazione anti Covid-19 ogni giorno sulle strade principali e davanti ai servizi pubblici del nostro Comune, per garantire quanto più possibile un ambiente urbano pulito e vivibile”.