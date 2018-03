Luci spente e una ciclo pedalata in centro: così il Wwf celebra "L'Ora della Terra"

Conto alla rovescia per l’Ora della Terra (Earth Hour), la più grande mobilitazione globale del Wwf che tornerà sabato 24 marzo dalle 20.30 alle 21.30. Un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici come lo spegnere le luci di abitazioni, monumenti, strade per lanciare un appello globale contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. Lanciata 11 anni fa dal Wwf a Sidney, Earth Hour ha raggiunto nell’edizione del 2017 numeri impressionanti con l’adesione di 7.000 città in oltre 184 paesi del mondo, centinaia di milioni di persone coinvolte e oltre 2 miliardi e mezzo di azioni sui social network. Anche quest’anno si spegneranno centinaia di luoghi simbolo del nostro Pianeta. La parola d’ordine dell’edizione 2018 sarà Connect2Earth, perché tutti noi siamo “connessi” alla Terra e c’è un fortissimo legame tra il nostro benessere e la biodiversità del Pianeta.

Il Wwf Chieti-Pescara, in collaborazione con WWF Young Abruzzo, darà come sempre il proprio contributo per la buona riuscita dell’evento con iniziative programmate a Pescara al mattino e a Chieti nel pomeriggio.

A Chieti, dove il Comune aderirà spegnendo le luci delle piazze G. B. Vico e San Giustino, ci si ritroverà tutti insieme alle 18.30 in piazza Vico per una “Ciclopasseggiata Earth Hour”, organizzata in collaborazione con Bike Inside Team. Tutti possono partecipare gratuitamente, previa adesione ai numeri telefonici 340.5360199 (Bike Inside) oppure 320.2788489 (WWF). Sarà una tranquilla escursione tra le vecchie strade e i vicoli del centro storico, con soste informative accanto a significativi monumenti cittadini. Una maniera simbolica per partecipare alla lotta contro i cambiamenti climatici e per dimostrare che una mobilità alternativa è possibile anche in una città collinare. Saranno presenti pure ciclisti con abiti e mezzi d’epoca, che daranno un ulteriore tocco di originalità all’iniziativa. Così infatti Bike Inside Team invita alla partecipazione: "preparate la vostra bici, qualsiasi essa sia... mountain bike, corsa, passeggio, vintage... e partecipate anche voi alla “CicloPasseggiata Earth Hour” a sostegno del nostro pianeta!". La pedalata si concluderà poco prima delle 20:30, in tempo per assistere tutti insieme, con foto di rito, allo spegnimento delle luci della piazza dove sarà pure allestito, dalle 18:30, un banchetto informativo con piccole attività per i bambini.

Alle 21, invece, chi ne avrà voglia potrà prendere parte anche alla cena a lume di candela in programma presso il ristorante “da Nino” (prenotazione obbligatoria con sms al numero 320.2788489, oppure via mail all’indirizzo: chietipescara@wwf.it). Maggiori dettagli su menu e costi a partire da lunedì 19 sulla pagina Facebook del Wwf Chieti-Pescara.