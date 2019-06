Festival dello sviluppo sostenibile: summit di esperti per discutere il futuro della mobilità urbana

Continua il Festival dello sviluppo sostenibile a Chieti dove oggi pomeriggio, dalle ore 16, nella sala della Provincia amministratori regionali, locali ed esperti internazionali di mobilità si riuniranno per discutere il futuro della mobilità sostenibile e le azioni che la Regione Abruzzo ha messo in campo sul territorio.

"In questo senso lo sforzo della Regione Abruzzo è in gran parte concentrato nelle misure previste nella programmazione dei fondi comunitari Fesr 2014-2020. L'Asse VI parla proprio di sostenibilità urbana e mette sul piatto dei finanziamenti 23 milioni di euro di risorse per progetti legati al miglioramento delle condizioni del tessuto urbano delle città. Tra questi spiccano gli acquisti dei bus elettrici per il trasporto urbano e altre misure di sostenibilità" evidenzia l'ente.

L'appuntamento di oggi, che sarà aperto dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, dall'assessore allo Sviluppo economico Mauro Febbo e dal sindaco Umberto Di Primio, servirà a fare il punto sullo stato dell'arte del programma "Strategia urbana sostenibile" nelle quattro città capoluogo di provincia. Ma servirà anche a raccogliere le esperienze di altre città europee che questa strategia l'hanno già realizzata oppure è in fase più avanzata. E il caso della Spagna che ha sperimentato la mobilità sostenibile nelle città di medie dimensioni: ad illustrare i risultati verrà Maria Lopez Lambas, docente all'università di Madrid e uno dei massimi esperti in tema di mobilità sostenibile. A Chieti ci sarà anche Luigi Nigri, relatore per l'Abruzzo della Commissione europea, che in sede di programmazione ha avallato l'idea abruzzese di dare uno sviluppo urbano sostenibile alle sue città di medie dimensioni.

Da piazza Vico e lungo corso Marrucino prosegue intanto la mostra documentale Sm@arteate con tutti i progetti per la città finanziati ed in corso di realizzazione.