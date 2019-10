Brindisi all’ambiente, Cantina Orsogna abolisce le capsule in plastica dalle bottiglie dei vini biologici e biodinamici

Cantina Orsogna 1964 presenta alcuni dei suoi vini divenuti “bandiere dell’ecosostenibilità” all’ottava edizione di Bottiglie Aperte, la wine business experience in scena al Superstudio Più a Milano il 6 e 7 ottobre dedicata agli operatori del settore e agli appassionati più esigenti.

La Cantina presenterà i vini biologici, tra i primi ad essere certificati per la biodiversità in Abruzzo (con il marchio Vola Volé).

"Con un iter molto impegnativo - siega l'azienda - , iniziato nel 2013, Cantina Orsogna 1964 - che è una delle più grandi realtà di produzione di uva biologica in Italia, con oltre l’85% dei vigneti certificati biologici, convertiti per il 35% in biodinamici certificati Demeter - è arrivata a bandire l’uso delle plastiche, eliminando le capsule sulle bottiglie di tutti i vini delle linee biologiche e biodinamiche, confermando il grande rispetto nei confronti del pianeta. Tante le iniziative a fianco d’importanti enti nazionali e internazionali in campagne che promuovono il rispetto e la difesa dell’ambiente.



Cantina Orsogna 1964 vanta anche il primato per la produzione di vino biologico con utilizzo per le fermentazioni di lieviti selezionati dai pollini, provenienti da alveari sistemati in prossimità di piante del territorio. L’ape raccoglie il nettare dei fiori e, per conservarlo, utilizza fermenti lattici e lieviti, pratica vecchia di un milione di anni. Da questo polline sono selezionati i lieviti per la fermentazione dei vini Vola Volé: Montepulciano, Pecorino, Trebbiano d’Abruzzo, Passerina, Cococciola e Cerasuolo, tutti con etichette che “raccontano” la danza delle api quando “scelgono” il fiore da cui cogliere il nettare".