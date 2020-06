Sabato 27 giugno torna la Notte romantica nei borghi più belli d'Italia. Per la quinta edizione della festa che vuole celebrare l'amore e la bellezza in tutte le sue forme in Abruzzo aderiscono 13 splendidi borghi, tre dei quali in provincia di Chieti. Si tratta di Pretoro, Guardiagrele e Rocca San Giovanni e di Abbateggio, Bugnara, Campli, Castelli, Città Sant'Angelo, Civitella del Tronto, Navelli, Penne, Pettorano sul Gizio, Fornelli.

A Pretoro sabato 27 giugno la pro loco organizza una visita guidata su due trni (17,30 e 18,30) alla scoperta del grazioso borgo, i musei resteranno aperti fino alle 23 e si potrà cenare o prendere l'aperitivo su prenotazione.

A Guardiagrele dalle ore 18 aperitivi e menù romantici nel cuore del borgo e concerto in piazza Santa Maria Maggiore.

A Rocca San Giovanni, oltre ad assaporare la bellezza di luoghi, vicoli, piazze, palazzi storici sarà possibile gustare i menù proposti per l'occasione dai ristoranti aderenti all'iniziativa.

(nelle foto Pretoro, borghipiùbelliditalia.it)