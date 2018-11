Cioccolato, vino e castagne: sapori in festa nel weekend di San Martino, con Fogli, Facchinetti ed Erri De Luca

Arriva il weekend di San Martino! Non sentite già profumo di vino novello per brindare con gli amici, castagne calde e fragranti, olio nuovo con cui condire le cene più prelibate? Se ancora non sapete come onorare questo periodo dell'anno particolarmente sentito in Abruzzo e in provincia di Chieti, come ogni fine settimana abbiamo preparato per voi la guida agli eventi più interessanti in programma da venerdì a sabato. Se non trovate nulla che faccia al caso vostro, non è il caso di disperarsi: la nostra sezione "Cosa fare in città" ha il calendario completo degli eventi di tutta la provincia.

TEATRO. Venerdì sera, al teatro Marrucino di Chieti, appuntamento con “Momenti e storie del Melodramma in Abruzzo”, con Michele Mirabella come voce recitante; raffinato critico musicale e giornalista, Mirabella, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, condurrà il pubblico in un viaggio nella storia del melodramma in Abruzzo, scandita dalle date fondamentali del teatro.

CULTURA. Venerdì, il Festival delle letterature dell'Adriatico di Pescara fa tappa a Chieti, al campus universitario, con l'incontro “L'officina della guerra. Dialoghi a 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale (1918-2018)”. Si tratta di un dialogo tra parole e musica, per riflettere sul carattere di cesura epocale della Grande guerra e sui destini di coloro che hanno provato a opporsi. La delegazione teatina del Fai organizza, per venerdì, alle ore 18, nell’auditorium del museo universitario, in piazza Trento e Trieste, a Chieti, l’incontro “Tra tombe, mummie e tecnologie applicate”. Attraverso le immagini e le parole dei relatori, verranno ripercorsi i momenti salienti degli scavi in Egitto della missione archeologica dell’università d’Annunzio.