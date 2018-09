L'estate non è finita: la guida completa agli eventi del fine settimana

Settembre: le temperature si abbassano, le giornate si accorciano, le serate a tirar tardi in spiaggia sembrano ormai lontane. Ma chi ha detto che non ci si possa divertire anche se vestiti un po' più pesanti? Anche questo weekend, abbiamo preparato per i nostri lettori la guida agli eventi più interessanti organizzati a Chieti e provincia. Se non trovate nulla che faccia al caso vostro nella nostra selezione, potete cliccare sulla sezione "Cosa fare in città" per consultare il calendario completo.

CONCERTI. Penultimo appuntamento dell'estate, venerdì, con la rassegna Musicamente, che ha animato di concerti la zona di Porta Pescara; è la volta di Segni Folk Band, progetto che punta a far rivivere le musiche, le danze e le emozioni del sud Italia dei secoli trascorsi. Domenica sera, a Rosello, c'è il concerto grautito di Fausto Leali, che si esibisce in piazza per le feste patronali del paese. Sabato sera, ci pensano Le Pepitas ad animare piazzale Marconi, cuore di Chieti Scalo, con lo spettacolo di varietà organizzato dall'Avis. Domenica sera, a Fossacesia, nel chiostro dell'abbazia di San Giovanni in Venere, alle ore 19, la pianista Angela Giancristofaro porta in scena "Songs from a secret garden", concerto emozionale nei giardini d'Abruzzo, con frequenze benefiche e suoni della natura.

COVERBAND. Venerdì sera, alla Caffetteria Cipriani di Chieti Scalo, musica e aperitivo cenato con i "Prendila così", band tributo a Lucio Battisti.