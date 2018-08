Il festival della magia, Malgioglio e i Gemelli Diversi: la guida agli eventi del weekend

Primo fine settimana di agosto e in giro per la provincia c'è tantissimo da fare per celebrare l'arrivo del mese estivo per eccellenza! Come ogni weekend, la redazione di ChietiToday ha selezionato per voi alcuni degli eventi più interessanti nel chietino. Chi invece volesse consultare il calendario completo degli appuntamenti, può cliccare sulla sezione "Cosa fare in città". Buona lettura e buon divertimento!

SAGRE. A Miglianico, per tutto il fine settimana, c'è "Il meglio delle contrade", la sagra più grande d'Abruzzo, che permetterà di gustare più di 50 specialità gastronomiche abruzzesi, con musica dal vivo, intrattenimento per i piccoli, spettacoli e folclore. A San Giovanni Teatino, in piazza San Rocco, c'è invece Square@rt, festival dello street food con prelibatezze da gustare, arte in strada, concerti e birre artigianali. Badia di Frisa si fregia di ospitare la sagra più antica d'Abruzzo, quella di bruschetta, prosciutto e melone, che sarà possibile visitare per tutto il fine settimana, con altre specialità e musica dal vivo. Venerdì sera, a Castelferrato, Torrevecchia Teatina, c'è "Castello in birra", sagra della birra animata dalla coverband di Max Gazzè. Sabato a Fresagrandinaria, c'è la settima edizione della Notte bionda, sagra della birra tedesca; una serata è all'insegna del divertimento, del buon cibo, e soprattutto della buona birra, con l'animazione di Stefano De Libertis. Fara Filorum Petri ospita sabato e domenica la festa della Fara cipollara, dedicata alla cipolla bianca prodotto simbolo del paese.