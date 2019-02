Carnevale si avvicina: la guida completa agli eventi del weekend

Carnevale è nell'aria, le ore di luce sono sempre più lunghe e le temperature iniziano a far assaggiare, almeno lontanamente, l'aria di primavera. Questo weekend è l'occasione perfetta per uscire e divertirsi, godendo delle numerose proposte in programma in provincia di Chieti. Per consultare il calendario completo degli eventi, c'è la nostra sezione "Cosa fare in città"; altrimenti, potete lasciarvi ispirare dalla nostra guida alle proposte più interssanti del weekend.

TEATRO. Venerdì sera, va in scena al teatro comunale Di Jorio di Atessa lo spettacolo "Così è se vi pare", di Luigi Pirandello, nell'allestimento di Teatro Lanciavicchio, Teatri d'Abruzzo e Tsa, per la regia di Antonio Silvagni. Nella stessa serata, al teatro Marrucino di Chieti, la compagnia “Il Gruppo dell’Aquila” porta in scena "Nu testamentu espressu", una commedia in due atti, scritta e diretta da Rossana Crisi Villani. Sabato, al teatro Fenaroli di Lanciano, c'è lo spettacolo "Il diario di Adamo ed Eva", con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, per la regia di Francesco Branchetti, con musiche originali di Pino Cangialosi. Si tratta di una produzione del Teatro Talia di Tagliacozzo. Il teatro di Chieti sabato sera e domenica pomeriggio ospita invece la commedia "Amici, amori, amanti ovvero la verità", con Pino Quartullo, Eva Grimaldi, Daniela Poggi e Attilio Fontana; domenica mattina sarà possibile incontrare gli attori. Nel pomeriggio, teatro per la famiglia nello spazio artistico-culturale Cuntaterra, a Brecciarola di Chieti, con il primo appuntamento della sezione "Pane e favole" e lo spettacolo "L'agnellino e il lupo", racconto animato con pupazzi in gommapiuma, a cura del teatro del Giardino di e con Fabio Di Cocco. Domenica pomeriggio, la compagnia teatrale atriana di Atri (Teramo), porta in scena al teatro Fenaroli di Lanciano la commedia "Tu che li trunche ie che la paje, foche fi e foche facce", di Giancarlo Verdecchia.