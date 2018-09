Che si fa stasera? La guida completa agli eventi del primo weekend d'autunno

L'autunno è arrivato, ma fortunatamente le temperature e gli eventi non fanno rimpiangere troppo l'estate. In questo primo fine settimana della nuova stagione, si continua a fare festa e a divertirsi. Come di consueto, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli eventi ritenuti più interessanti, ma se avete voglia di altre proposte, basta cliccare sulla sezione "Cosa fare in città".

CONCERTI. Venerdì, a Rocca San Giovanni, per la festa di San Matteo Apostolo, c'è il concerto gratuito di Bobby Solo, che si esibisce in piazza con la sua band. Allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo, invece, si esibiscono i Latoscuro, band che si dedica alla live music dance, dai classici revival anni Settanta, fino ai pezzi più noti degli anni Ottanta, passando per l'allegria dei brani italiani da festa. Domenica pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Casalincontrada, c'è il concerto dell'ensemble musicale Pop Harps, il quartetto d’arpe formato dalle artiste abruzzesi Elena Cacciagrano, Benedetta Tranquilli, Sonia Crisante e Letizia Caramanico.

COVERBAND. Sabato sera, allo Stammtisch Tavern, tornano dal vivo i Regina, capitanati dal carismatico Diego Regina, per rivivere in una serata la straordinaria carriera dei Queen, dalle prime canzoni meno noti dei primi anni di attività, fino ai successi più conosciuti.

EVENTI SCALINI. Dopo i numeri record della Notte bianca che ha animato Chieti Scalo lo scorso fine settimana, prosegue il cartellone degli Eventi Scalini anche in questo weekend. Spettacoli clou saranno quello di Nduccio, sabato sera, al Gran Caffè D'Urbano, e dei 4 Santi, domenica sera. Ma il cartellone prevede anche musica, dj set e intrattenimento.

CULTURA. Sabato pomeriggio, dalle ore 18.30, il circuito Abrex, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, invita ad una visita guidata sito archeologico delle Terme Romane, a cui seguirà un aperitivo in questa location suggestiva. Durante l'aperitivo, ci saranno interventi di esperti.

MOSTRE. Primo fine settimana per visitare la personale dell'artista teatina Silva Abbruzzese, dal titolo "Che ci faccio qui?", ospitata nelle sale del museo Barbella; sabato pomeriggio, alle 17.30, è prevista anche la presenza degli artisti performer Cam Lecce e Jorg Grunert, nel corso di un incontro sul valore artistico in ambito sociale "Teatro come orizzonte di promozione dei Diritti umani". Al museo della Civitella, sabato mattina, sarà inaugurata la mostra "Plaisirs & Jeux" - nome che prende in prestito il titolo di un volume di Gaston Vuiller, edito a Parigi da J. Rothschild nel 1900 - che passa in rassegna un'ampia selezione di giocattoli dall'antichità agli anni Cinquanta. Sabato mattina, a palazzo Zambra, nel centro di Chieti, sede della Soprintendenza archeologica, sarà inaugurata anche la mostra "Futuro anteriore", una selezione di preziosi reperti rinvenuti in occasione di interventi di archeologia preventiva; si potrà visitare anche domenica.

CIBO e VINO. Domenica, a Lanciano, Majellando organizza la vendemmia dei bimbi, che potranno divertirsi a pestare i grappoli d'uva a piedi nudi. I più grandi, invece, potranno approfittare dei riti della vendemmia, dalla colazione del contadino, alla passeggiata fra i vigneti in compagnia. Con l'arrivo dell'autunno ripartono i consueti brunch domenicali al castello di Semivicoli di Casacanditella, un appuntamento diventato rituale, che mescola il calore dell’ospitalità abruzzese con il rituale anglosassone della colazione “rinforzata” a tarda mattinata, che si prolunga sino a sovrapporsi al pranzo.