Sagre, musica ed escursioni: la guida completa agli eventi del weekend

Che abbiate potuto godere del lungo ponte di Ognissanti, o che per voi questo sia solo il primo weekend di novembre, in ogni caso il calendario degli eventi offre proposte di ogni genere per godere del fine settimana con un tipico clima autunnale. Per consultare tutte le proposte, basta cliccare sulla sezione "Cosa fare in città"; in alternativa, lasciatevi ispirare dalla nostra guida.

TEATRO. Si alza il sipario sul teatro Marrucino di Chieti, con l'avvio della stagione lirica: appuntamento con Il Trovatore di Giuseppe Verdi in due repliche, venerdì sera e domenica pomeriggio. Si tratta di una coproduzione del teatro teatino con la Fondazione Rete Lirica delle Marche e la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, per la regia di Valentina Carrasco.

COVERBAND. Venerdì, serata nel segno del grande rock allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo, dalle ore 22.30, con i Fresh Fighters, la tribute band dei Foo Fighters di Dave Grohl. Sabato sera sarà la musica dei Nomadi ad animare lo storico locale di Chieti Scalo, con i Dimensione Nomade, la tribute band ufficiale.