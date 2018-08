Nina Zilli, Noemi e la notte di Vasco: un weekend all'insegna della musica italiana

Archiviato Ferragosto, è ancora tempo di divertimento. Anche il weekend, nelle varie località della provincia di Chieti è animato per accogliere al meglio turisti e residenti. Come ogni fine settimana, la redazione di Chieti Today ha stilato la guida degli eventi giudicati più interessanti; per consultare il calendario completo, basta cliccare sulla sezione "Cosa fare in città".

CONCERTI. Nina Zilli è l'ospite d'onore delle festività per San Franco, a Francavilla al Mare. La cantante si esibirà venerdì sera, in piazzale della Stazione, con una tappa del suo "Ti Amo Mi Uccidi Tour”, a partire dalle ore 22. Nella stessa serata, San Salvo ospita la "Notte di Vasco", il concerto dedicato al Blasco nazionale sul lungomare Colombo, con la partecipazione di Daniele Tedeschi, Diego Spagnoli, Claudio Golinelli detto “Il Gallo”, Andrea Innesto detto “Cucchia”, Clara Moroni e Aberto Rocchetti. Sabato sera, ad Atessa, c'è il concerto gratuito della cantante Noemi, che porta in piazza il suo "La Luna" tour.

Nel fine settimana si recuperano, inoltre, i concerti saltati a causa del maltempo di Ferragosto: a Guardiagrele venerdì 17 si esibisce Goran Bregovic per la XIII Notte Bianca, a vasto domenica 19 c'è Fiorella Mannoia in concerto.

FIERE. A Guardiagrele si può ancora visitare la mostra dell'artigianato artistico abruzzese, che ospita più di cento artigiani e designer presenti, in nove sale espositive con le opere degli artigiani, tre sale dedicate al design, una curata dall’università europea del Design di Pescara, quattro spazi dedicati alle installazioni artistiche e una sala con il book shop. Per tutto il weekend, il lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto Marina si trasforma nel selvaggio west con la fiera country, tra musica, indiani e cowboy.

ESCURSIONI. Venerdì sera, Majexperience organizza una serata nelle Gole di San Martino e all'interno dell'abbazia in notturna con le fiaccole; l'escursione terminerà con l'aperitivo a base di arrosticini e con lo spegnimento delle fiaccole alle sorgenti del fiume Verde.

SAGRE. I golosi di dessert possono andare, sabato sera, alla sagra dei dolci tipici locali di Villa Romagnoli, a Mozzagrogna: in ogni angolo dell'antico borgo del paese, si possono gustare tarallucci, bocconotti, pizzelle, crispelle, finocchietti, calcionetti, ferratelle, cicerchiata e tante altre specialità. Sabato e domenica, a Fara San Martino, torna la 29esima edizione della sagra della pasta De Cecco, nella piazza centrale del paese, con la possibilità di gustare prelibati primi piatti sia a pranzo che a cena. A Villalfonsina, invece, sabato sera, si celebra la prelibata sfogliatella locale nella sagra che compie già 15 anni.

FESTE. Sabato sera Francavilla al Mare si anima con la tradizionale festa di San Franco, che a mezzanotte lascerà tutti con il naso all'insù grazie ai fuochi d'artificio sul mare, a ridosso del pontile Sirena. Un'atmosfera magica e scenografica con giochi di luce sul mare che ogni anno richiama migliaia di spettatori dall'Abruzzo e non solo. Prima e dopo i fuochi pirotecnici, sarà la musica dei Prk, cover di Vasco Rossi, a far compagnia.