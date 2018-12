Prosa, musica e spettacoli per i piccoli nella nuova stagione del teatro Tosti

Musica, danza, musical, cabaret ed eventi speciali caratterizzeranno a partire da gennaio il cartellone teatrale della nuova stagione del teatro Tosti di Ortona, curato dalla Compagnia dell’Alba, diretta da Gabriele de Guglielmo e Fabrizio Angelini, con l’Acs Abruzzo.

Sei gli spettacoli di prosa in programma, che ospiteranno sul palcoscenico ortonese attori del calibro di Daniele Pecci, Lello Arena, Carlo Buccirosso, Carlo Cecchi,Edoardo Siravo. Accanto alla stagione di prosa, ci sarà una stagione off con tre innovative piece teatrali, una sezione dedicata al territorio, con le compagnie dei registi Mauro Vanni e Massimo Paolucci, una dedicata al cabaret, con Dario Ballantini, Anna Maria Barbera e Marco Papa, per la direzione artistica di Francesco Di Tullio, una proposta di concerti curata dal Maestro Paolo Angelucci e una sezione ragazzi.

Appuntamenti immancabili saranno quelli con il Galà concerto di fine anno del 27 dicembre, diretto dal Maestro Giuseppe Piccinino, e le celebrazioni del 28 dicembre organizzate dal Comune di Ortona. A febbraio torna di scena il musical, con Nunsense-il musical delle suore, una produzione della Campagna dell’Alba.

Sono tre le formule proposte per gli abbonamenti: una per la stagione di prosa, una per il teatro off e una per i concerti. Quest'anno, come annunciato dal maestro De Guglielmo, gli spettacoli inizieranno alle ore 20.30, anziché alle 21, per dare la possibilità, a chi lo desidera, di intrattenersi dopo lo spettacolo nei teatri convenzionati.

La campagna abbonamenti prenderà il via il 10 dicembre secondo questo calendario: lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 rinnovo abbonamenti; da

giovedì 13 inizierà la vendita ai nuovi abbonati. Il botteghino sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e al giovedì dalle 10 alle 12.30. Per info: 085.906736.