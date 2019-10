Lino Guanciale, Lello Arena, Ettore Bassi: tanti nomi al Marrucino e due anteprime nazionali

Due anteprime nazionali e tanti nomi di richiamo per un cartellone ricco e variegato: è la nuova stagione di prosa del teatro Marrucino realizzata con la collaborazione dell’associazione T.R.A. Teatri Riuniti d’Abruzzo di Federico Fiorenza e presentata oggi da quest'ultimo, assieme al presidente del Cda Cristiano Sicari, al sindaco Umberto Di Primio, al consigliere Paolo De Cesare (nella foto) e al direttore amministrativo Cesare Di Martino.

Nove spettacoli con inizio alle 21 il sabato e la replica alle 17 della domenica e grandi attori a calcare il palcoscenico del teatro di Chieti come Massimo Dapporto, Lello Arena, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Franco Branciaroli, Ettore Bassi, Giorgia Trasselli, Melania Giglio, Simona Cavallari, Sebastiano Lo Monaco. Due le anteprime nazionali – “Hamlet” con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in scena il 15 e il 16 febbraio 2020 e “Non svegliate lo spettatore. Omaggio a Ennio Flaiano” con Lino Guanciale, il 4 e il 5 aprile.

La stagione inizia il 4 gennaio 2020 con Un borghese piccolo piccolo con Massimo Dapporto e le musiche originali di Nicola Piovani, ma la campagna abbonamenti è già partita. Da giovedì 24 ottobre gli abbonati della stagione 2019 per confermare il proprio abbonamento potranno esercitare il diritto di prelazione fino al 31 ottobre, i nuovi abbonamenti saranno acquistabili online e al botteghino a partire dal primo novembre. Il costo dei biglietti per ogni singolo spettacolo varia dai 32 euro (platea) ai 12 euro (balconata).

Nei giorni degli spettacoli, la domenica, alle ore 12 ci sarà l'incontro con gli attori al foyer aperto al pubblico.

Stagione di prosa 2020 teatro Marrucino



Sabato 4 gennaio 2020 ore 21.00

Domenica 5 gennaio 2020 ore 17.00

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO

di Vincenzo Cerami

con Massimo Dapporto

e con Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Matteo Francomano, Federico Rubino

Regia Fabrizio Coniglio

Musiche originali di Nicola Piovani

Scene Gaspare De Pascali

Costumi Sandra Cardini

Produzione Teatro e Società s.r.l. - Pietro Mezzasoma