Al Marrucino comincia la rassegna di Teatro Emergente che dà spazio ai giovani di talento

Dopo un primo rinvio, parte ufficialmente la rassegna di Teatro Emergente al Teatro Marrucino di Chieti.

Tre gli appuntamenti dal 10 aprile all’8 maggio programmati da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in collaborazione con l’amministrazione comunale all’interno della rassegna che promuove e dà spazio agli artisti che annualmente emergono nelle più importanti vetrine del settore, compagnie le cui opere hanno un alto livello artistico a cui non corrisponde ancora un'adeguata visibilità presso pubblico, operatori e critica.

Non è un caso che due delle proposte, Questa è casa mia in scena martedì prossimo, 10 aprile, e Sempre domenica, programmata l’8 maggio, siano lavori che si sono distinti in due vetrine d’eccezione: Roma Fringe Festival, palcoscenico e trampolino del teatro indipendente italiano e In-Box, la rete di teatri, festival e soggetti istituzionali che seleziona e promuove alcune delle esperienze produttive più interessanti della scena emergente italiana. A queste due propose si affianca con Sutor il 3 maggio il guest senior della Rassegna, Edoardo Oliva, direttore artistico del Teatro dell’Immediato.