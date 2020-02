Aperitivo solidale con Alessandro Preziosi al teatro Tosti di Ortona

Il Teatro Tosti di Ortona, diretto dalla Compagnia dell’Alba,

In occasione dello spettacolo “Van Gogh. L’odore assordante del bianco” con Alessandro Preziosi, in programma giovedì 20 febbraio, alle ore 20.45, al teatro Tosti di Ortona, ci sarà un aperitivo solidale con l'attore protagonista. Prima dello spettacolo, che è già sold out, Preziosi parteciperà a un'edizione speciale dell'Aperitosti, l'aperitivo nel foyer del teatro, in programma dalle 18 alle 20.30.

La partecipazione avrà un costo di 20 euro e metà della quota sarà devoluta alla Adricesta onlus (Associazione donazione ricerca italiana cellule staminali trapianto e assistenza). Preziosi ci sarà dalle 18.45 alle 19.30. I posti sono limitati.

L'Adricesta onlus, costituitasi nel 2004, raccoglie fondi per migliorare i servizi ospedalieri. Attualmente è impegnata a promuovere e a portare avanti il progetto “Un buco nel muro”, indirizzato a sconfiggere la solitudine dell'isolamento dei ricoverati nei reparti di oncoematologia pediatrica, chirurgia pediatrica e trapianti e “Un sogno in corsia” per esaudire i sogni dei bambini malati terminali o con patologie gravi. E proprio Alessandro Preziosi è il testimonial dell'associazione.

Il ricavato dell’Aperitosti sarà devoluto al Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, diretto da Stefano Tumini, che interverrà all’evento.

Lo spettacolo “Van Gogh. L'odore assordante del bianco” , Khora Teatro in co-produzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo,

di Stefano Massini, regia di Alessandro Maggi, è il quinto appuntamento della stagione di prosa realizzata dalla Compagnia dell’Alba, in collaborazione con l’ACS Abruzzo, ed è già sold out. Per prendere invece parte all’Aperitosti l’acquisto e il ritiro ticket aperitivo è al botteghino del Teatro Tosti entro e non oltre il 19 febbraio. Per info: 085/4212125.