Ortona conquista Cochi Ponzoni ed Erika Blanc, applauditi sul palco del Tosti con Paola Quattrini

Un teatro Tosti gremito ha accolto con calore a Ortona la commedia ”Quartet”, produzione Bis Tremila e Compagnia Moliere, secondo appuntamento della stagione di prosa organizzata dalla Compagnia del’Alba in collaborazione con Acs – Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise.

In scena Paola Quattrini, Cochi Ponzoni, Erika Blanc e, a sostituire l’impossibilitato Giuseppe Pambieri, il regista Patrick Rossi Gastaldi che hanno prestato il volto a quattro grandi interpreti d’opera. Famosi, energici, irascibili e, insieme, divertenti, i protagonisti vivono ospiti in una casa di riposo. Una commedia che ha fatto riflettere, ridere e commuovere il numeroso pubblico del Tosti e che ha lasciato l’importante messaggio di vivere serenamente e al meglio ogni fase della propria vita anche quella della cosiddetta terza età come ha detto Paola Quattrini poco prima di entrare in scena.

"Un teatro meraviglioso con il suo affaccio sul mare - ha commentato invece Cochi Ponzoni - Ho potuto visitare poco la città ma ho potuto ammirare il Castello aragonese e la bella passeggiata sul mare. Tornerò certamente ad Ortona da turista".

Sulla stessa linea Erika Blanc: "Sul palcoscenico del Tosti si lavora benissimo, c'è e una bellissima proporzione degli interni". Il prossimo appuntamento con la prosa è con “Pesce d’aprile", giovedì 12 dicembre, alle 20.45. In scena Cesare Bocci, che cura anche la regia, con Tiziana Foschi. Una produzione Art Show.

Da quest'anno, c'è la possibilità, prima dell’inizio dello spettacolo, di prendere un aperitivo alla buvette del Tosti, al costo di 10 euro. Biglietti e prenotazioni aperitivo al botteghino del teatro Tosti, aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20 e il giovedì e il sabato dalle 10.30 alle 13. Chiuso il lunedì. È possibile acquistare anche online sul circuito Ciaoticket. Info: 085/4212125.