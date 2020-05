Acs Abruzzo e Molise circuito spettacolo rimborsa abbonamenti e biglietti: ecco come

Acs Abruzzo e Molise circuito spettacolo informa che, a seguito delle disposizioni di Governo, è prorogata la sospensione di tutti gli spettacoli programmati da Acs nei teatri di Abruzzo e Molise e dunque, i possessori di biglietto o di abbonamento per spettacoli programmati nel periodo di sospensione, avranno la possibilità di utilizzare lo stesso titolo per gli spettacoli rinviati che sono in via di riprogrammazione.

In questo caso, l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il posto prenotato per esigenze di una nuova disposizione del pubblico secondo la normativa vigente. La comunicazione tempestiva delle nuove date sarà fatta una volta definita la va programmazione, attraverso i mass media che ne vorranno dare notizia e sui social network di Acs e dei suoi partner.

Come previsto dal decreto Cura Italia, chi dovesse averne l'esigenza potrà chiedere il rimborso dei titoli, biglietti e ratei abbonamenti, ottenendo in cambio l'emissione dei voucher per lo stesso importo dei titoli.

Nel caso in cui si sia acquistato il titolo al botteghino, la richiesta di emissione voucher va inoltrata all’indirizzo info@acsabruzzo.it, allegando immagine di biglietti e abbonamenti di cui si è in possesso. Nel caso in cui i titoli siano stati acquistati online, la richiesta di emissione voucher va inoltrata a Ciaotickets secondo le modalità riportate sul loro sito https://www.ciaotickets.com/news/eventi-annullati-o-rinviati-causa-del-coronavirus.