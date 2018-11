A Chieti arriva "Vivere alla grande", il documentario sulla spirale del gioco d'azzardo

"Vivere alla Grande", il film del giovane regista Fabio Leli, arriva per la prima volta anche a Chieti, domenica 2 dicembre, alle ore 18, nella sala Cascella della Camera di commercio, in piazza Vico. Il documentario sull'invasione del gioco d'azzardo in Italia ha avuto le prestigiose anteprime al 68° Festival del Film di Locarno e al 20° Milano Film Festival. Dopo la proiezione, sarà possibile discutere del tema con vari ospiti, tra cui Sara Marcozzi, candidata presidente Regione Abruzzo del Movimento 5 stelle, Primo Di Nicolasenatore Movimento 5 Stelle e alcuni psichiatri.

"Vivere alla Grande" analizza e documenta, in maniera spietata, la piaga sociale del gioco d’azzardo, il disfacimento progressivo della società italiana (famiglie, anziani e nuove generazioni), le gravi responsabilità della classe politica, il potenziale criminogeno collegato al settore, le lobby affaristiche, le patologie connesse, la pubblicità ingannevole, l’omertà dei media, le collusioni con la criminalità organizzata e la solitaria battaglia contro il gioco d’azzardo, combattuta da pochi coraggiosi.



Definito da Repubblica “una ricognizione minuziosa e mai vista prima di un problema sociale che ha molti versanti oscuri”, il film torna in Abruzzo dopo le proiezioni in Trentino, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Campania, Toscana, Veneto, Sicilia, Piemonte e Friuli.

L'evento è organizzato dal Movimento 5 Stelle Abruzzo e fa parte del progetto itinerante "Game Over Se vuoi vincere lascia perdere".