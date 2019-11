Natale: presepi napoletani, canti, balli e zampogne danno il via alle festività a Chieti

Una mostra presepiale e una conferenza sul tema a Palazzo de' Mayo, laboratori per bambini, musica e animazione lungo corso Marrucino. L'inizio delle festività natalizie a Chieti è a cura della Fondazione Banco di Napoli che per l'occasione allestisce a Palazzo de’ Mayo l’esposizione dello storico Presepe napoletano del ‘700 realizzato dai maestri dell’Associazione Presepistica Napoletana.

L’inaugurazione della mostra al pubblico è fissata per sabato 7 dicembre alle ore 18.

“Il presepe non è soltanto un illustre protagonista della tradizione natalizia di casa nostra tramite la rappresentazione del grande evento cristiano, ma è anche concepito come uno strumento utile per favorire l'aggregazione e la nascita di rapporti interpersonali fra le varie realtà sociali, aiutando soprattutto i soggetti più deboli o in difficoltà. Dalle mani dei maestri emerge l’arte che valorizza il principio a cui la Fondazione tiene di più: la solidarietà sociale – spiega Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli -. Insieme all’Associazione Presepistica Napoletana intendiamo tramandare questi valori, mettendo in mostra la qualità degli artigiani di casa nostra in un contesto di storia e bellezza quale Palazzo de’ Mayo. Il tutto in un periodo magico e carico di significati, come il Natale che annuncia la nascita di Cristo e con essa la rivelazione dell’essenza della nostra esistenza”.