Al museo universitario la cerimonia di premiazione di "Turismi accessibili"

Si svolgerà venerdì 18 maggio, dalle 10, la cerimonia di premiazione del 3° premio nazionale "Turismi accessibili - Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere", ideato da Simona Petaccia (giornalista e presidente di Diritti Diretti) e bandito da Diritti Diretti per far conoscere le buone pratiche sull'accessibilità e su chi ha prodotto sviluppo socio-economico unendo l'accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o sostenibilità.

La consegna dei riconoscimenti avverrà nell'ambito del ciclo di seminari "Patrimonio culturale, parliamone" organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, durante la prima sessione della giornata di studio "Il patrimonio culturale che accoglie tutti" in programma presso il Museo Universitario dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara in piazza Trento e Trieste a Chieti.

All'incontro parteciperanno i rappresentanti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e saranno invitate autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia di premiazione, Diritti Diretti abbinerà un dibattito sul tema del turismo per tutti, in modo da mostrare a manager pubblici e privati come l'accessibilità possa migliorare un territorio e la sua offerta turistico-culturale.

A conclusione, saranno consegnati sia il Premio del Pubblico 2018 (mille euro) sia il Premio degli Esperti 2018 (targa come opera scelta da Diritti Diretti).

"Siamo lieti di consegnare i nostri due riconoscimenti nell'ambito di un evento legato al nostro patrimonio culturale, in modo da poter sottolineare che rendere accessibile un luogo non significa deturparlo, ma valorizzarlo" ha affermato Simona Petaccia. L'ingresso all'evento è libero e gratuito.