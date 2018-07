Guardiagrele: Legnini e Vacca all'inaugurazione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

Guardiagrele ospita, dal primo al 26 agosto, la 48esima mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese al Palazzo dell’Artigiano in via Roma. L’evento, organizzato dall’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese con il patrocinio della Regione Abruzzo, Assessorato alle Attività Produttive, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e del Comune di Guardiagrele, ha lo scopo di promuovere e valorizzare la produzione dei tesori artistici e artigianali abruzzesi attraverso una ricca esposizione delle eccellenze artigiane regionali.

La cerimonia di inaugurazione della Mostra alla quale parteciperanno, anche il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e il sottosegretario al ministero dei Beni Culturali Gianluca Vacca, si terrà il 31 luglio alle ore 18 in largo Pignatari o al Cinema/Teatro Garden in caso di pioggia.

Arazzi contemporanei dell’Arazzeria pennese, oreficeria, legno, pietra, ceramica, tombolo-ricamo-tessitura, vetro, ferro battuto, riciclo e grafica: questi saranno i settori in esposizione, curati da Silvia Moretta, critico d'arte e curatrice di eventi artistici di rilevanza internazionale.

“Quest’anno avremo 36 iniziative diverse in 26 giorni – ha spiegato il presidente dell’Ente Mostra Gianfranco Marsibilio in conferenza stampa accanto all’assessore regionale Silvio Paolucci – la mostra si afferma sempre di più a livello nazionale e questo è sicuramente un anno importante dato che la manifestazione è stata inserita nella Legge Finanziaria della Regione Abruzzo e potrà godere di un sostentamento triennale pari a 80mila euro l’anno. Questo è un grande risultato per l’ente e soprattutto per tutti gli artigiani abruzzesi”.

“L’artigianato – ha aggiunto l’assessore regionale Silvio Paolucci – e con esso l’artigianato artistico, è una delle leve della nostra economia, per tale motivo si è deciso di sostenere una manifestazione che peraltro è espressione della promozione del territorio. Nell’ultima legge di stabilità, la Regione ha voluto istituzionalizzare questa manifestazione con un contributo finanziario previsto per i prossimi tre anni; è una rassegna che dà lustro a un intera regione e che richiama a Guardiagrele appassionati, cultori dell’arte e addetti ai lavori provenienti anche da fuori Abruzzo. È un evento di grande valenza culturale e artistica”.

Nei giorni della Mostra ci sarà anche “Art(isan)s and Crafts”, un evento di sensibilizzazione e stimolo alla cultura artigianale artistica che vedrà la partecipazione di maestri artigiani locali e internazionali i quali lavoreranno sulla progettazione e realizzazione di elementi per la segnalazione della toponomastica di luoghi notevoli della città di Guardiagrele.

Ci sarà inoltre un omaggio alla bottega orafa del maestro Antonio Zulli i cui gioielli saranno esposti durane la mostra. Una particolare attenzione sarà riservata alla promozione dei prodotti tipici del territorio con “Artigianato e Sapori Summer”, un evento nell’evento che ha lo scopo di promuovere appunto le prelibatezze gastronomiche abruzzesi, tra le quali il miele di Tornareccio, la ventricina del Vastese, il vino cotto di Roccamontepiano e il tartufo della Majella.

Ci saranno poi le iniziative intitolate “A scuola con gli artigiani” interamente dedicate ai bambini e ragazzi in età scolare che vorranno avvicinarsi alle attività di artigianato artistico.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal 1° al 26 agosto, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 23.00.