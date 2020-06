Il Covid non ferma la mostra dell'artigianato artistico abruzzese, che compie 50 anni

L'emergenza sanitaria non ferma la mostra dell'artigianato artistico abruzzese, in programma dal 1° al 23 agosto a Guardiagrele. La manifestazione, quest'anno, raggiunge l'imprtante traguardo dei 50 anni.

La mostra si presenterà in una formula rinnovata, che consente di rendere visibile l’esposizione ai visitatori che non potranno arrivare in Abruzzo. L’ente Mostra, infatti, ha realizzato un tour virtuale, che sarà rilanciato sui canali social. Sarà attivato, inoltre, un sistema di e-commerce gestito dall’ente per la vendita online dei manufatti. Un progetto di digitalizzazione che offre una valida alternativa alla mostra.

La mostra, organizzata dall’ente Mostra artigianato artistico abruzzese, gode del patrocinio della Regione Abruzzo, dell’assessorato alle Attività Produttive, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e del Comune di Guardiagrele.

"La Regione si impegna a sostenere, valorizzare e promuovere la 50esima edizione della mostra dell’artigianato artistico abruzzese, da sempre punto di riferimento dell’artigiano regionale, attraverso un maggiore contributo vista la valenza culturale e storica di cui la fiera dell’artigianato può vantare”, spiega l’assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo, che annuncia un finanziamento di 80mila euro a favore dell’evento. “Con il traguardo dei cinquant’anni puntiamo a far crescere il nostro patrimonio più autentico e identitario come l’artigianato abruzzese”.

La cerimonia di inaugurazione è in programma venerdì 31 luglio, alle ore 18. Tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23, i visitatori potranno ammirare le creazioni all’interno del palazzo dell’artigianato, in via Roma 28.