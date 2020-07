Miss Italia riparte anche in Abruzzo: le selezioni con la mascherina

Ripartono le selezioni di Miss Italia 2020 anche per l’Abruzzo: la prima selezione inizierà nelle Marche e si terrà martedì 7 luglio al “Club 23” di S. Benedetto del Tronto (Ap). Le miss detentrici del titoli regionali 2019 sono Francesca Persiani Miss Abruzzo 2019 e Giulia Ciarlantini Miss Marche 2019.

“Nell’era dopo Covid, Miss Italia rispetterà gli obblighi del protocollo in vigore che impone le regole per tutelare la salute di tutti: divieto di assembramento,uso delle mascherine, disinfezione delle mani. Quindi vedremo le mascherine delle miss salire escendere sul loro viso per mostrare i loro sorrisi” spiega Camillo Del Romano che collabora con l’agenzia Pai (esclusivista nazionale del concorso per le regioni Abruzzo, Marche e Molise).

Le iscrizioni al concorso sono gratuite e riservate alle concorrenti con età compresa fra i 18 e 30 anni, mentre le ragazze minori partecipano per il titolo di Miss Mascotte.

Per partecipare è possibile iscriversi al sito ufficiale del Concorso di Miss Italia, o contattare direttamente Agenzia Pai allo 0735-85785 o al 389-4945389.

