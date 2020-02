Meet in cucina, la transumanza al centro del grande meeting dei cuochi regionali

Torna Meet in Cucina Abruzzo, il congresso dei cuochi abruzzesi. La sesta edizione si terrà il prossimo lunedì 10 febbraio dalle 9,30 alle 18,30 al Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti.

Focus di questa edizione sarà la transumanza, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità, la Transumanza, che per secoli ha mosso mandrie, pastori, economie e cuori dall’Abruzzo in Puglia.

“La Transumanza è un lungo cammino, un lungo racconto che ben raffigura il percorso che con Meet in Cucina abbiamo compiuto in questi anni – spiega l'organizzatore Massimo Di Cintio – abbiamo fotografato lo stato dell’arte regionale, raccontando le vite dei cuochi già affermati e di quelli in rampa di lancio. Per questa edizione, invece, abbiamo richiamato in Abruzzo chi per scelta o meno, ha lasciato queste terre alla ricerca di nuova vita, non dimenticando mai le proprie origini. Così da Modena, Roma, Concesio, Conversano questi cuochi torneranno in Abruzzo portando con sè nuove e vecchie ricette regionali;tutti insieme, gli uni e gli altri,con l’unico obiettivo di disegnare il futuro agroalimentare della regione”.

“Quest’anno – racconta il promotore Lorenzo Pace, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi – abbiamo spinto molto sul tema del ritorno, per questo abbiamo voluto con noi sul palco chef che sono partiti da qui per arrivare a toccareil tetto del mondo della cucina mondiale e che nonostante tutto continuano a mantenere saldo il legame con l’Abruzzo anche attraverso la loro cucina. Questo ritorno, questo transumare tra passato e presente, significa per noi cuochi innovare per rinnovare la nostra tradizione e darle continuità nel tempo”.

L’evento si sviluppa in due aree: l’area congresso che ospiterà il palco per l’intervento dei cuochi relatori e l'area espositore che saranno invece disposte le postazioni delle aziende ed enti che affiancano l’iniziativa e che potranno incontrare il pubblico.

Meet in Cucina si avvale della partecipazione dell'assessorato alle Politiche Agricole della Regione Abruzzo, il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, del Comune di Chieti, della Confesercenti Abruzzo, Slow Food Abruzzo e può vantare della collaborazione dell'Istituto alberghiero "Di Poppa-Rozzi" di Teramo e del sodalizio Lady Chef Abruzzo.