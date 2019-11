Mattinate Fai d'inverno: ecco i luoghi aperti

Tornano, per l’ottavo anno consecutivo, le Mattinate FAI d’Inverno: da lunedì 25 novembre a sabato 30 anche in Abruzzo ci saranno visite esclusive per le scuole che saranno invitate a conoscere il patrimonio storico e artistico del loro territorio, accompagnate dagli Apprendisti Ciceroni del Fai.

Tra i beni aperti in provincia di Chieti troviamo il Giardino napoletano di palazzo d'Avalos di Vasto, la cui visita sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni del Polo liceale "Pantini-Pudente" e il Parco delle arti e della musica “Torri Montanare” di Lanciano, con le visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della scuola media Umberto I di Lanciano, della scuola media Mazzini di Lanciano, del Liceo Classico V. Emanuele II di Lanciano e del Liceo scientifico G. Galilei di Lanciano.

Aperti per le Mattinate Fai d’Inverno anche il Palazzo della Provincia di Sulmona e il Mediamuseum di Pescara.

L’evento gode dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo