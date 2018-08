Il professor Luigi Schips è il 37esimo Mastrogiurato di Lanciano

Il professor Luigi Schips, primario dei reparti di Urologia negli ospedali di Lanciano e Vasto, è il Mastrogiurato della 37esima edizione. L'anno scorso era già stato insignito del premio Frentano d'oro. Sarà lui, domenica 2 settembre, a presiedere il tradizionale corteo storico con 700 figuranti che sfileranno in entro città, preceduto dalla rievocazione del giuramento in piazza e dagli spettacoli.

Abruzzese di nascita, dopo la laurea in Medicina e chirurgia a Chieti, il professor Schips ha proseguito il proprio percorso scientifico e chirurgico in Austria, dove è stato nominato professore associato della clinica urologica dell'università di Graz. Qui si è dedicato alla ricerca scientifica, specialmente dell'oncologia urologica, pubblicando centinaia di articoli sulle principali riviste scientifiche internazionali. Nel 2007 ha deciso di tornare a lavorare in Italia. Oggi è anche responsabile della chirurgia robotica urologica dell'ospedale di Chieti e docente dell'università d'Annunzio.

Tornando al programma dell'investitura del Mastrogiurato, sarà preceduta come di consueto dalla Settimana medievale. Si inizia domenica 26 agosto, con la tradizionale Tenzone dei quartieri, dalle ore 17 in piazza Plebiscito. I quattro rioni storici della città, Lancianovecchia, Civitanova, Borgo e Sacca, si sfideranno nei giochi medievali. Martedì 28 agosto, alle ore 18.30, appuntamento con la Fenice falconeria, esposizione didattica di rapaci e falconeria, a cura di un gruppo veneto per la prima volta in città.

Da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre, le Torri Montanare e il chiostro del parco della musica ospiteranno la Rocca de lo Mastrogiurato, mercato medievale con spettacoli a tema e gastronomia tipica nella Taverna de Lo mercante, a cura dello chef Alessandro Di Stefano. L'accesso alla Rocca costa 3 euro, ma c'è anche la possibilità di acquistare l'abbonamento per tutte le cinque sere, al costo di 10 euro.

Infine, domenica 2 settembre, appuntamento con il grande corteo storico, preceduto dal giuramento del Mastrogiurato, la lettura della formula e l'alzabandiera alla piana della fiera, che anticamente dava il via alle famose fiere di Lanciano.