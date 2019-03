IoVadoAlMuseo: le iniziative gratuite nei musei La Civitella e Villa Frigerj

Il Polo Museale dell’Abruzzo aderisce all’iniziativa del MiBAC #Iovadoalmuseo, che prevede l'ingresso gratuito da martedì 5 a domenica 10 marzo. Per l'occasione sarà organizzata una serie di eventi nelle sedi dei musei nazionali.

In particolare a Chieti, al museo di Villa Frigerj, vnerdì 8 marzo, alle ore 18, in occasione della festa della donna, ci sarà un percorso guidato per adulti e bambini di età superiore ai 10 anni, a cura dell’associazione Culturale OltreMuseo. Info e prenotazioni: 3336405713, mail: associazioneoltremuseo@gmail.com

Mentre sabato 9, alle ore 17, ricette della cucina medievale, un laboratorio creativo per bambini dagli 8 anni in su, accompagnati da almeno un genitore, a cura dell’associazione culturale OltreMuseo. Info e prenotazioni: 3336405713, e-mail: associazioneoltremuseo@gmail.com

Al museo archeologico nazionale La Civitella, giovedì 7, alle ore 17.30, c'è l'incontro Maneggiare con cura, sessione interattiva con i reperti della collezione museale, per scoprirne le diverse tipologie a cura dell’associazione Mnemosyne. Info e prenotazioni: 3384425880, anche Whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com

Venerdì 8 marzo, alle ore 17, per la festa della donna, la presentazione del romanzo “Parlami”, di Giusy de Berardini. Letture a cura di Michele Di Conzo, commento musicale al pianoforte dell'autrice, coordina M. Emilia Masci. A cura dell’associazione Mnemosyne. Info e prenotazioni: 3384425880, anche whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com

Sabato 9 marzo, alle ore 18, lezione dimostrativa di tango argentino aperta a tutti e gratuita con Michele Di Conzo e Giusy Volver, a cura dell’associazione TeAtelier – Scuola di tango argentino “Abrazo”. Info e prenotazioni: 3289616746

Domenica 10 marzo, alle ore 16.30, nella bottega del mosaicista, visita e laboratorio per bambini e famiglie, isita guidata alla sezione del museo "Da Roma a ieri" per osservare le riproduzioni dei mosaici delle domus e delle terme di Teate e laboratorio di mosaico per bambini dai 6 in su, accompagnati da almeno un genitore. a cura dell’associazione Mnemosyne. Info e prenotazioni: 3384425880, anche Whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com